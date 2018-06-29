В Крыму назвали баловством продление антироссийских санкций ЕС

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал информацию о продлении ЕС антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они там у себя разобраться не могут, разваливается Евросоюз, а они все санкциями балуются. Просто смешно от всего, что они делают. Занимаются ерундой, не думая о будущем», — сказал Фикс.

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Он отметил, что уже целый ряд европейских стран открыто признали, что санкции прежде всего вредят их собственным экономикам.

Ранее источник сообщил, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции.

Как отмечается, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.