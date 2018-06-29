Кабмин поручил проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки в Россию

Правительство поручило федеральным ведомствам проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки в Россию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, ведомства было поручено простимулировать въездной туристический поток из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года.

Он подчеркнул, что интерес к поездкам по России увеличивается как у россиян, так и у зарубежных граждан, а развитие индустрии туризма приносит существенный доход в бюджеты всех уровней.