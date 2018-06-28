Суд Швеции поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

Шведский суд принял решение об отказе украинскому «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В сообщении «Газпрома» отмечается, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) постановил оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года, согласно которому решение Стокгольмского арбитража от 18 февраля 2018 года приостанавливается. Составители заявления уточнили, что «Нафтогаз» пытался обжаловать данный судебный приказ, однако суд нашел доводы украинской компании несостоятельными.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украина» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома».