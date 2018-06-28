«Газпром» не ожидает увеличения стоимости «Северного потока — 2»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что стоимость «Северного потока — 2» не будет увеличена. Об этом сообщает RNS.

«Мы не ожидаем, что стоимость проекта ''Северный поток — 2'' увеличится. По любой причине стоимость проекта не увеличится», — сказал Круглов.

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Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может начаться уже этим летом.

Он также добавил, что если власти Дании не выдадут разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды, то компания будет вынуждена изменить маршрут «Северного потока — 2».