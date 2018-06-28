«Газпром» назвал риски из-за непредсказуемости налоговых ставок

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что «Газпром» выступает за стабильные и предсказуемые ставки налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для обеспечения предсказуемости была разработана формула НДПИ. Однако в последние годы эта формула НДПИ на газ для «Газпрома» пересматривалась. Непредсказуемость налоговых ставок затрудняет финансовое планирование, принятие инвестиционного решения, а также оказывает негативное влияние на стоимость акций и капитализацию «Газпрома», — сказал Круглов.

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Он также добавил, что инвесторы опасаются риска увеличения налогов.

Ранее сообщалось, что в результате реализации законопроекта о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли дополнительные доходы бюджета в течение шести лет составят 10,8 трлн руб.