В ФАС сообщили об ожиданиях по росту цен на бензин

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство рассчитывает на то, что рост цен на бензин в России будет находиться в пределах инфляции. Об этом сообщает RNS.

«Мы полагаем, что в рамках налогового маневра цена вернется к той динамике, которая была, то есть к росту в предках инфляции», — сказал Голомолзин.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы намерены пригласить главу Минэнерго Александра Новака на пленарное заседание 13 июля.

Уточняется, что несколько парламентариев вновь подняли тему цен на бензин.

Матвиенко подчеркнула, что члены Совфеда интересуются, как Минэнерго планирует решать указанный вопрос.