Медведев рассказал, когда в России запустят систему электронных трудовых книжек

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что система электронных трудовых книжек заработает в России с 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Он подчеркнул, что процесс внедрения электронных книжек должен быть поэтапным

«Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года», — сказал Медведев.

Ранее Медведев сообщил, что введение электронной трудовой книжки позволит сделать процесс передачи сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России более быстрым.