Министр Великобритании сообщил о возможных проблемах от пошлин США

Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что стране, возможно, потребуется принять меры для защиты своей сталелитейной промышленности от воздействия пошлин США. Об этом сообщает Reuters.

«Мы смотрим, какое влияние может оказать любая отклонение, и нужно ли нам вводить гарантии для защиты производителей стали в Великобритании», — сказал Фокс.

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Он также добавил, что власти могут начать действовать с середины июля.

«Как только у нас появятся доказательства, которые позволят оправдать данное решение, мы им воспользуемся», — добавил Фокс.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий противозаконны.