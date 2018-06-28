«Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может начаться уже этим летом. Об этом сообщает ФАН.

Он также добавил, что если власти Дании не выдадут разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды, то компания будет вынуждена изменить маршрут «Северного потока — 2».

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Коркоран заверил что изменение маршрута газопровода не сильно скажется на стоимости проекта.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС применяют двойные стандарты к российскому проекту газопровода «Северный поток — 2».