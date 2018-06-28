Депутат Рады рассказал, после чего Россия начнет уважать Украину

Депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь заявил, что стране нужно «экономическое возрождение», чтобы Москва начала считаться с интересами Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, риторика Украины в отношении России уже неактуальна, нужно менять «тональность» диалога с Россией и зарубежными партнерами. Он отметил, что если Украина станет «богатой и крепкой», то с ней начнут считаться.

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«На нас весь мир смотрит — они заняты своей экономикой <...> Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути», — сказал Бондарь.

Ранее депутат Рады Евгений Мураев заявил, что США делают все для продолжения конфликта на Украине.