США призвали Совбез ООН ввести санкции против Ирана

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джонатан Коэн призвал страны-участницы Совета безопасности ООН разделить позицию Вашингтона и ввести санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы сталкиваемся со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета, очень важно продолжать политику значимых последствий», — сказал Коэн на заседании Совбеза по ядерной сделке с Ираном.

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По его мнению, Иран демонстрирует «пагубное поведение» в регионе. Также он заверил, что американские власти готовы совместно работать с членами Совбеза, чтобы справиться с «угрозой», которую представляет Иран.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени».