В Минтруде назвали «дестимулирующим» повышение пособия по безработице до МРОТ

Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что повышение пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«[Повышение пособия по безработице] в размере МРОТ — это, может быть, и многовато, потому что во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком. То есть человек может ничего не делать и получать это пособие», — сказал Вовченко.

Реклама

По его словам, подобная мера может стать «дестимулирующей», а поэтому необходима «осторожность» в вопросе повышения размера пособия по безработице.

Вовченко подчеркнул, что размер пособия не увеличивался восемь лет, с 2010 года. Он настоял, что пособие должно быть «достойным».

Ранее в Госдуме поддержали идею повысить пособия по безработице.