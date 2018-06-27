Иран вновь запустил завод по производству «желтого кека»

В Иране вновь запущен завод по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности, также известного как «желтый кек». Об этом сообщается на сайте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Соответствующее поручение отдали Верховный лидер аятолла Хаменеи и президент Хассан Роухани. Запуск завода стал ответом на несоблюдение США своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, подчеркивается в сообщении.

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Как отмечается, завод уже произвел первую бочку «желтого кека». Позднее из концентрата будет получен фторид урана (VI), который в газообразном виде используется в обогащении урана.

Иран намерен в дальнейшем наращивать мощности по обогащению урана и выйти на уровень в 190 тыс. ЕРР (единица, которая демонстрирует показатели мощности центрифуг).

Ранее сообщалось, что Иран ожидает от ЕС предложений для сохранения ядерной сделки.