«Известия»: в России вырос объем кредитов населения почти до 13 трлн рублей

Общий объем кредитов, выданных россиянам, достиг 12,8 трлн руб. в текущем году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Отмечается, что средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тыс. руб.

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«Наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, он составляет 217 тыс. руб», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 27%.

Уточняется, что количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86 млн единиц.