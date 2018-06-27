Банк России отозвал лицензию у банка «Рублев»

Банк России на своем официальном сайте сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Рублев».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 27 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» АО КБ «РУБЛЕВ», рег. № 3098, г. Москва», — говорится в тексте сообщения.

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Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 170-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «Мосуралбанка».