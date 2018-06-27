Дания намерена задержать реализацию «Северного потока — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что правительство страны планирует задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в парламент Дании были внесены законодательные инициативы, которые позволяют наложить вето или задержать реализацию «Северного потока — 2».

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Он также добавил, что вопрос о строительстве газопровода необходимо вынести на обсуждение на общеевропейский уровень.

Расмуссен подчеркнул, что следует серьезно и взвешенно проанализировать все риски.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2».