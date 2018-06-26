В ЕС рассказали о новых торгово-инвестиционных барьерах с Россией и КНР

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что больше всего новых торгово-инвестиционных барьеров у бизнеса Евросоюза появилось с Китаем и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2017 году 67 новых барьеров были сообщены нам бизнесом Евросоюза, повышая общее количество барьеров по миру до 396. Эти барьеры могут обойтись бизнесу Евросоюза более чем в €23 млрд потерь экспортных доходов. Крупнейший рост торговых барьеров произошел в Китае и России», — сказала Мальмстрем.

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По данным ЕК, общее количество барьеров в мире на конец прошлого года является историческим рекордом.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил о неприемлемых торговых барьерах Евросоюза.