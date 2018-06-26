Официальный курс евро вырос на 10 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 9,75 коп., до 73,40 руб., курс доллара уменьшился на 15,89 коп., до 62,79 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 4,35 коп., составив 67,56 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом индексов.

Индекс Мосбиржи рос на 0,46%, до 2246,89 пункта.

В свою очередь индекс РТС поднялся на 0,55%, до 1126,4 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,39%, до $74,84 за баррель.

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