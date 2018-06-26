Названы регионы с лучшим хлебом

Организация «Российская система качества» (Роскачество) провела годовое исследование качества белого хлеба в регионах России. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Стоимость закупленной для исследования продукции составила от 12,4 до 66 рублей за единицу товара.

Реклама

Согласно исследованию, лидерами по качеству белого хлеба стали Воронежская и Саратовская области, а также Ставропольский край.

Хлеб достаточно высокого качества выпекают в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской, Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

Также ни одного товара с нарушениями стандартов качества не обнаружили в Вологодской, Тульской, Кировской и Ростовской области, в Пермском крае и в Санкт-Петербурге.

При оценке хлеба эксперты учитывали 50 критериев качества и безопасности продукции. Хлеб проверяли на наличие пестицидов и фосфатов, определяли физико-химические параметры, влажность, зольность, количество клейковины и другое.

Исследование выявило, что 88% российского белого хлеба соответствуют требованиям законодательства и 32% продукции превышают требования ГОСТов. Нарушения были выявлены у продукции 25 брендов.