В Госдуме отреагировали на слова Госдепа о возможности остановить «Северный поток — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на слова помощника заместителя госсекретаря США Сандры Оудкирк о том, что у Европы есть возможность остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом он рассказал RT.

По словам политика, подобные высказывания являются еще одной попыткой протолкнуть на европейский рынок газ из США.

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«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу», — заявил Ананских.

Он подчеркнул, что Дании следует согласовать строительство газопровода в интересах европейских граждан.

Ранее в Госдепе США заявили, что проект строительства «Северного потока — 2» нельзя считать состоявшимся.