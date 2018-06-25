Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей

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Средняя пенсия в России вырастет до 20 тыс. руб. к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1», передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, в правительстве говорят о необходимости до 2024 года выйти на уровень пенсий в размере около 20 тыс. руб.

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Кроме того, Силуанов добавил, что кабмин рассматривает возможность ввести льготы и налоговые вычеты для тех, кто самостоятельно будет копить себе на пенсию.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. руб.

При этом министр подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям.

В Госдуме рассказали, что законопроект о пенсионной реформе будет рассмотрен нижней палатой парламента в июле.