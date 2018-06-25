В США рассказали, кто может остановить «Северный поток — 2»
Заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк на выступлении в Атлантическом совете заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2. Видео выступления опубликовано на YouTube.
Оудкирк отметила, что проект «Северного потока — 2» нельзя считать состоявшимся.
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«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — сказала Оудкирк.
Она подчеркнула, что газопровод является проблемой для Европы и Украины.
Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что в ЕС существует «нездорова ситуация» относительно «Северного потока --2». По мнению Грушко, газопроводу «пытаются вставлять палки в колеса».