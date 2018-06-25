ЧАЭС объявила тендер на строительство нового укрытия

Украинское госпредприятие «Чернобыльская атомная электростанция» объявило тендер на строительство нового укрытия. Заявка опубликована в системе публичных закупок, сообщает «112 Украина».

Согласно документации, стоимость тендера составляет 4,3 млрд гривен ($164 млн).

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«Объявлен тендер на строительные работы по объекту «Новый безопасный конфайнмент (НБК)»; пусковой комплекс 2 (ПК-2); демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие «ГСП ЧАЭС», — говорится в тендере.

Компании могут подавать заявки до 23 июля, руководство ЧАЭС изучит их в конце августа. Само строительство должно быть завершено до 2027 года.

В ноябре 2016 года на Чернобыльской АЭС установили новый защитный саркофаг.