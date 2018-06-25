ЦБ сообщил о сохранении трендовой инфляции

Трендовая инфляция в России сохранилась на уровне апреля и составила 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Оценка годовых темпов трендовой инфляции в мае 2018 года осталась на уровне апреля и составила 5,2%. Несмотря на инерционность трендовой инфляции по построению, замедление ее торможения отражает постепенное нарастание инфляционного давления среди относительно более устойчивых компонент ИПЦ», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает инфляцию в России около 3% к концу года.