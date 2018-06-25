Минфин: механизм передачи капитала в Промсвязьбанк определен

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти определили механизм передачи банками активов оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он (механизм передачи кредитов ОПК в Промсвязьбанк) в целом понятен, будет отражен в законе. Сейчас уже можно сказать, что у нас есть версия, которая устраивает и Минфин с Минэком, и Минобороны с Центральным банком. Мы выходим на финальный этап», — сказал Моисеев.

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Он подчеркнул, что целью является передача Промсвязьбанку ровно столько капитала, сколько потребуется для того, чтобы банк поставил его на баланс, не привлекая собственный капитал.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Промсвязьбанк поддержал несколько попавших под санкции компании.