Эксперт прокомментировал возможность «социального взрыва» на Украине

Экономист и эксперт РАНХиГС при российском президенте Владислав Гинько дал комментарий после слов депутата Верховной рады, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко о том, что повышение цен на газ на украинской территории вызовет социальные потрясения в стране. Об этом сообщает RT.

По словам Гинько, украинская экономика прекращает работать.

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«Повышение цен на газ по требованию МВФ (Международного валютного фонда. — Газета.Ru) — одна из тех мер, которые приводят к сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации», — заявил Гинько.

Он добавил, что для того, что изменить формат взаимодействие с МВФ необходимо вернуть кредиты, что в настоящий момент невозможно. Гинько заметил, что повышение цен на газ вряд ли приведет к социальным протестам в стране.

«Общество Украины не пережило мифы, которые у него закрепились в голове… Еще один миф — жизнь до смены власти и прихода Петра Порошенко была хуже, чем сейчас. Соответственно, никаких социальных потрясений не будет».

Ранее сообщалось, что депутат украинской Рады Юрий Бойко спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине.