На Украине проверили декларацию Порошенко

Украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларацию о доходах президента Украины Петра Порошенко за 2017 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным источника издания в НАПК, нарушений в декларации не обнаружили. Кроме того, нарушений не нашли и в декларации министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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«Проверка завершена. В декларациях Порошенко и Зубко нарушений не обнаружили», — сказал источник.

Официально в НАПК заявили, что результаты проверки будут опубликованы позднее.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли тайную страницу Порошенко в фейсбуке.