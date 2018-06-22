Цена на нефть WTI выросла на 5%

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах цена на нефть WTI выросла более чем на 5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки WTI поднялась на 5,07% и составила $68,86 за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла на 3,30% до $75,46 за баррель.

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Ранее стало известно, что государства, входящие в соглашение ОПЕК, договорились повысить добычу нефти. Ожидается, что уровень нефтедобычи будет повышен на 1 млн баррелей в сутки.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что добычу нефти будут наращивать только те страны из ОПЕК+, кто способен это сейчас сделать.