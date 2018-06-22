Путин включил Кудрина в Совет по противодействию коррупции
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы Счетной палаты Алексея Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В новый состав Совета также вошли помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Также, согласно документу, из Совета были исключены вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и бывший помощник президента Евгений Школов.
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Экс-глава Совета по противодействую коррупции Константин Чуйченко остался в совете.
Ранее Кудрин заявлял о необходимости снижения доли государства в экономике.