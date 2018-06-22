Патрушев рассказал об ожиданиях по урожаю зерна

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в России в текущем году ожидается в пределах 100 млн тонн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с засухой в южных регионах России и сдвигом сроков сева в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов общий объем урожая зерна на сегодняшний день можно пока предварительно спрогнозировать в пределах 100 млн тонн», — сказал Патрушев.

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Он также добавил, что Россия на сегодняшний день собрала более 1 млн тонн зерна.

Ранее директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко сообщил, что объем экспорта сельскохозяйственной продукции в 2018 году может составить $21-22 млрд.