Повышение НДПИ принесет бюджету более 10 трлн рублей

В результате реализации законопроекта о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли дополнительные доходы бюджета в течение шести лет составят 10,8 трлн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту.

«При реализации проекта федерального закона доходы федерального бюджета России в течение шести лет по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и газового конденсата составят 10,8 трлн. руб.», — сказано в обосновании.

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Также отмечается, что выпадающие доходы федерального бюджета России за шесть лет составят 3,4 трлн руб.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.