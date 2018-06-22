ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга правительства из-за цен на бензин

Количество россиян, доверяющих правительству снизилось за последнее время. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, за 11-17 июня одобряло деятельность правительства 44,7% респондентов.

В свою очередь, в период с 4 по 10 июня этот показатель находился на уровне 47,1%, а неделей ранее — 49,7%.

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Вместе с тем выросло количество россиян, которые заявили о своем неодобрении деятельности кабмина: с 32,7% до 38,5%.

Помимо этого, ВЦИОМ отметил снижение оценки работы председателя правительства. По данным опроса, с начала июня деятельность премьер-министра одобряли 41,7% россиян. В период с 11 по 17 июня указанный показатель упал до 38,5%.

«Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая-начале июня. Причина — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию», — пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивались 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах России. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, — 1,2%.