Корпорация МСП поможет локализовать производство французских имплантов

Французская компания Analytic Biosurgical Solutions – Abiss намерена локализовать производство в России, поддержку ей окажет Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Как говорится в сообщении корпорации, с зарубежным инвестором подписана соответствующая «дорожная карта», рассчитанная до конца 2020 года.

«Документ предусматривает реализацию мероприятий по локализации производства полимерных полипропилленовых сеток для урогинекологии Abiss на территории Российской Федерации (регион размещения будет определен позднее)», — говорится в сообщении.

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Корпорация МСП окажет содействие в поиске партнера для запуска производственной линии, также по необходимости – другие меры поддержки. Сопровождать выход Abiss на российский рынок будет французская компания Eastmed International Development, которая оказывает услуги по развитию европейских медицинских компаний в странах Восточной Европы.

Основная специализация Abiss — хирургия мягких тканей и инновационная хирургия.