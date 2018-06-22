АСВ сообщило о сроках начала выплат вкладчикам «Мосуралбанка»
Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля. Об этом сообщается на сайте Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«Выплаты начнутся не позднее 6 июля 2018 года. … Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты», — заявили в АСВ.
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Уточняется, что в соответствии с решением правления агентства банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 28 июня
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Мосуралбанк».
По величине активов кредитная организация на 1 мая занимала 273-е место в российской банковской системе.