ЦБ отозвал лицензию у «Мосуралбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Мосуралбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что Центробанк неоднократно применял в отношении «Мосуралбанка» меры надзорного реагирования.

По величине активов кредитная организация на 1 мая занимала 273-е место в российской банковской системе.

Ранее сообщалось, что ЦБ намерен санировать только системно значимые банки.