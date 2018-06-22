В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в нефтянке

Правительство внесло в Госдуму законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Указанным законопроектом предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет.

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Также законопроектом предусматривается равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.