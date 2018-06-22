Новой программы финпомощи для Греции не будет

Последующей программы финансовой помощи для Греции после ее выхода из нынешней программы поддержки не будет, передает РИА «Новости» заявление главы Еврогруппы Марио Сентено.

«Не будет последующей программы для Греции», — сказал он.

Он добавил, что последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках текущей, третьей программы финансовой помощи составит €15 млрд.

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«Мы разрешили ESM перечислить Греции €15 млрд в качестве последнего транша из программы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию.