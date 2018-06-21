Ливинский обозначил приоритеты в работе «Россетей»

«Россети» рассматривают возможность в дополнение к рекордным промежуточным дивидендам в размере почти 2,5 млрд рублей, которые акционеры получат по итогам первого квартала текущего года, выплатить в течение года дивиденды еще раз, заявил в интервью ТАСС гендиректор ПАО Павел Ливинский.

По его словам, основанием для этого служат финансово-экономические результаты компании.

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«В первую очередь речь о том, что компания «Россети» как отдельное юридическое лицо прибыльна, — отметил Ливинский. — Добиться этого позволяет эффективное управление дочерними структурами, так как от надежности и качества их работы, от их финансовой стабильности и рыночной капитализации напрямую зависят наши экономические показатели».

Он также подчернул, что консолидированные результаты по группе компаний, рассчитанные по МСФО, тоже демонстрируют положительную динамику по итогам первого квартала текущего года: «Напомню, что при росте выручки на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль оказалась выше почти на 40%, показатель EBITDA вырос практически на 17%, а свободный денежный поток - на 15,5%».

Ливинский отметил, что в «Россетях» за последнее время пересмотрели подходы к подготовке персонала, увеличили число совместных с региональными властями и отделениями МЧС практических тренировок по отработке взаимодействия в период неблагоприятных погодных явлений, перешли к риск-ориентированной модели модернизации сетевого оборудования. В свою очередь, позитивная динамика производственных результатов дает мультипликативный эффект, обеспечивающий рост финансовых показателей, констатировал глава компании.

Ливинский отметил, что «Россети» подготовили предложения, которые позволят без дополнительной нагрузки на потребителя построить в России современный цифровой электросетевой комплекс. «И тут хочу подчеркнуть, что для нас важно, что нас слышат и наши инициативы готовы не только обсуждать, но и принимать. Поэтому и для акционеров, и для инвесторов, и, главное, для потребителей, я повторю, у «Россетей» есть не просто отличные перспективы на бумаге, а конкретный план действий, который уже реализуется и приведет к устраивающим всех результатам», — пояснил он.