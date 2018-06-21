Алекперов дал прогноз по цене на нефть в $100

Глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что цена на нефть не достигнет отметки в $100 в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, эту цифру даже не рассматриваем. Даже ближайшие 10 лет ее не рассматриваем», — сказал Алекперов.

Он также выразил надежду на то, что цена на нефть сохранится на уровне $70-75 за баррель до конца года.

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Ранее глава энергетической компании BP Роберт Дадли сообщил, что он не видит причин для роста цен на нефть до $100 за баррель.

USA Today рассказала, в каком случае нефть вырастет до $100.