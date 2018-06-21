Кабмин не собирается создавать отдельный закон для регулирования электронных сигарет

Правительство не собирается создавать отдельный закон для регулирования электронных сигарет. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

«Отдельного закона точно не планируется. Как они конкретно будут отрегулированы в действующем законодательстве — следующий шаг, но есть принципиальное решение не вводить отдельного регулирования для этого рынка никотиносодержащих товаров», — сказал Джус.

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В свою очередь в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили, что отдельного закона не планируется.

Как стало известно, Минпромторг направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти пакет законопроектов «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».