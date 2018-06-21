Козак рассказал, сколько бюджет получит от налогового маневра в нефтянке

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«(Дополнительные доходы) 1,3-1,6 трлн руб. в течение шести лет», — сказал Козак.

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Он также добавил, что кабмин в рамках налогового маневра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях.

Козак отметил, что таким правом правительство сможет воспользоваться, если компенсирующая надбавка для нефтяной отрасли в связи с высоким ростом мировых цен не сработает.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.