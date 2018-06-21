Власти предложили изменить расчет социальной доплаты малоимущим пенсионерам

Минтруд предложил изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах России показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена», — заявили в министерстве.

Реклама

Как стало известно, в 14 субъектах России установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины, а в 71 субъекте — больше.

В ведомстве отметили, что необоснованное занижение в регионах величины прожиточного минимума пенсионера приводит к тому, что установленная малообеспеченному пенсионеру социальная доплата к пенсии не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического регионального прожиточного минимума пенсионера.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост пенсий в 2019 году составит около 7%.