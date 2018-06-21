ЦБ покинул директор департамента денежно-кредитной политики

Директор департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев решил покинуть Банк России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить. Даже в самые сложные, кризисные моменты Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Как стало известно, с 26 июня исполнять обязанности директора департамента будет Андрей Липин.

С 20 августа 2018 года департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Заботкин.