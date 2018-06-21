Стало известно, когда пройдет обсуждение открытия чартеров в Египет

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что представители Минавиации Египта посетили Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат (ЧМ-2018) закончится», — сказал Дитрих.

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Он уточнил, что представители Минавиации Египта посетили Россию, чтобы поболеть за свою сборную.

В апреле министр транспорта Максим Соколов сообщил, что переговоры между Россией и Египтом о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны — начале лета.

Он также добавил, что стороны договорились обсудить организацию авиасообщения с курортами через 2-3 месяца.