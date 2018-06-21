СМИ: Минздрав поддержал запрет пластиковой тары для алкоголя объемом более 0,5 литра

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу депутатов о запрете полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного объемом более 0,5 л к 2020 году, пишет газета «Известия».

Отмечается, что Роспотребнадзор также выступил в поддержку нового запрета, однако он не нашел поддержки у экономического блока правительства. По данным газеты, к началу июля ожидается поступление всех отзывов ведомств, к этому времени кабмин должен сформировать свою позицию по поводу новых ограничений.

Реклама

В издании напомнили, что в данный момент в России запрещено производить и продавать алкоголь в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Соответствующее ограничение начало действовать в 2017 году. По мнению чиновников, дальнейшие запреты на ПЭТ будут способствовать «деалкоголизации населения». Более всего это коснется молодежи, считают сторонники ограничений.

Ранее газета «Известия» писала, что Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию.