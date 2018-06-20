Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе

Во вторник, 19 июня, прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с руководством фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев рассказал «Газете.Ru», что глава правительства обсудил с депутатами дискуссии пенсионной реформы в регионах.

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«У нас предстоит региональная неделя. Депутаты разъезжаются. Мы обсуждали, как организовать обсуждения и сбор предложений в регионах по данному законопроекту. Это и была основная тема», — заявил Исаев.

Депутат рассказал, что в пятницу, 23 июня, состоится собрание фракции ЕР, в котором помимо парламентариев примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, а также секретарь президиума генсовета ЕР Андрей Турчак. В эту встречу депутаты зададут все интересующие их вопросы по пенсионной реформе. Турчак в свою очередь предложит алгоритм обсуждения в регионах.

Исаев считает, что депутатам Госдумы в ходе региональной недели надо будет встретиться с коллегами из регионов, представителями отделений Союза пенсионеров России, социальным активом регионов.

«Мы не обсуждаем изменение закона, мы ждем предложений от регионов», — подчеркнул Исаев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что она не исключает шлифовки проектов об изменениях в пенсионном законодательстве.