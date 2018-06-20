Минфин не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь

Минфин не собирается менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них», — заявили в министерстве.

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В Минфине подчеркнули, что решение об установлении минимальной розничной цены на вино не принято.

«Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соотвественно, установление МРЦ на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка», — пояснили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское.