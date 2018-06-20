Матвиенко: пенсионная реформа не будет отложена

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что старт изменения пенсионного законодательства не будет отложен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов, но отложить реформу? Нет, законы должны быть приняты осенью», — сказала Матвиенко.

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Ранее председатель ФНПР (федерации независимых профсоюзов России) Михаил Шмаков рассказал «Газете.Ru», что организация в ближайшие дни представит свои предложения по пенсионной реформе.

По его словам, у ФНПР есть целый пакет предложений, которые будут представлены в течение трех дней.

Председатель организации не уточнил, какие именно предложения готовит ФНПР.