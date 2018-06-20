Кудрин сообщил о влиянии роста НДС на инфляцию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«НДС повлияет на инфляцию», — сказал Кудрин журналистам.

Он предположил, что речь может идти о 0,4%. Кудрин добавил, что при том, это означает, что инфляция все равно останется около 4%.

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Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС 3 июля.

Власти намерены повысить НДС с 18% до 20%.

Повышение ставки налога приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд руб. ежегодно.