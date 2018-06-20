Счетная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство за 2017 год выявило нарушения на 1,865 трлн руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 трлн руб. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году», — сказал Кудрин.

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Он также добавил, что 760 млрд из этой суммы является нарушениями в «Роскосмосе». Уточняется, что по результатам проверок были открыты уголовные дела

Кудрин отметил, что Счетная палата особое внимание уделяло контролю реализации указов президента России, мониторингу и контролю за разработкой и реализацией приоритетных проектов и программ.

Ранее сообщалось, что кабмин рассчитывает на работу со Счетной палатой над новыми нацпроектами.